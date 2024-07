Costretti a lavorare 14 ore al giorno, braccianti finiti nella rete dello sfruttamento

La Flai Cgil Veneto ha scoperto l'ennesimo caso di caporalato, sfruttamento lavorativo, tratta di esseri umani e truffa ai danni di lavoratori sotto ricatto. Si tratta di 13 braccianti di origine indiana che sono caduti nella rete dello sfruttamento lavorando e vivendo in condizioni indecenti e disumane. Tutto questo si è consumato per diversi mesi nelle campagne del trevigiano, dove circa 50 braccianti hanno vissuto in un casolare dell'opitergino in condizioni para-schiaviste sotto la minaccia di caporali senza scrupoli che li costringevano a lavorare fino a 14 ore al giorno. Ieri alcuni braccianti, grazie alla Flai Cgil, hanno avuto, il coraggio di denunciare e attualmente si trovano in strutture protette messe a disposizione dal Progetto Navigare. Nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì prossimo verranno forniti i dettagli della vicenda per la quale come Flai Cgil Veneto abbiamo presentato un esposto alla magistratura.