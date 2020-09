Smonta un parapetto ma gli cade addosso, ferito 28enne

Un 28enne, L.D., è rimasto leggermente ferito in un incidente avvenuto nel cortile della propria abitazione a Oderzo, in via delle Grazie. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito da un parapetto della recinzione che stava smontando con l'aiuto del padre. Le condizioni del 28enne, fortunatamente non gravi, sono state valutate presso il pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo: se l'è cavata con alcuni punti di sutura. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118, oltre ai carabinieri della stazione di Motta di Livenza che hanno eseguito gli accertamenti del caso.

