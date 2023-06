Colpisce la moglie con un mattarello alla testa, condannato a 10 anni

«Non volevo farle del male ma la sua ludopatia mi ha esasperato» aveva detto al gip durante l'interrogatorio di garanzia in cui era chiamato a difendersi relativamente al grave episodio accaduto il 4 Novembre del 2022 durante il quale aveva colpito alla testa la moglie a colpi di mattarello. Ma nessuno, tanto meno il pubblico ministero Massimo De Bortoli, aveva creduto alla storia della dipendenza dal gioco di lei e l'uomo era rimasto dietro le sbarre in custodia cautelare. Ieri nei confronti di Abdelsatar Selmi, un marocchino di 58 anni (difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa) è stata emessa una sentenza molto dura: 10 anni di reclusione per tentato omicidio, in abbreviato. Il suo legale ha già annunciato il ricorso in Appello.

L'episodio era avvenuto a Oderzo, in una zona residenziale di via Sgarbariol. Lui era già stato condannato in passato per lesioni e maltrattamenti proprio nei confronti della moglie. La violenza è però esplosa di nuovo: il 58enne avrebbe colpito la coniuge, una 46enne anche lei marocchina, alla testa con un mattarello da cucina. Poi aveva chiamato i carabinieri: «Venite, ho ucciso mia moglie». Credeva di averla ammazzata e invece la donna stava a terra agonizzante. Se l'era cavata con una prognosi riservata, ricoverata al Ca' Foncello con traumi al volto e al capo.

Secondo le indagini svolte dai carabinieri della Tenenza opitergina le liti frequenti tra i due avevano portato la donna a presentare davanti al Tribunale di Treviso di una istanza di separazione. Forte anche della condanna subita dal marito un paio di anni prima si era rivolta ai giudici decisa a dividere la sua vita da quella di un uomo che riteneva violento ma ad un certo punto ci avrebbe ripensato, decidendo di fare un passo indietro e bloccare il procedimento.