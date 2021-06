Muore d'infarto a 63 anni dirigente storico del rugby

Daniele Gobbo è deceduto sabato 12 giugno per un improvviso attacco cardiaco. Era un figura di primissimo piano dei Grifoni di Oderzo. Nel 2017 era stato al centro di un caso di cronaca: il figlio Alison lo aveva aggredito e accoltellato al termine di una lite

Soltanto il giorno prima era stato al campo di allenamento: poi, sabato 12 giugno, un infarto improvviso si è via Daniele Gobbo, 63 anni, figura storica del Grifoni Rugby di Oderzo. Gobbo, che era stato fra i fondatori della società nata nel 2006, era una figura di primo piano della società: dopo essere stato allenatore delle squadre era rimasto nell'organigramma come dirigente e collaboratore. Una passione per il rugby che lo aveva portato anche a giocare, all'inizio degli anni '70, con la Libertas, quando insieme ai tornei studenteschi era nato anche a Oderzo il rugby.

Daniele Gobbo lavorava per Ferrovie dello Stato e pochi mesi fa era andato in pensione. Le cronache si erano occupate di lui quando, nel 2017, il figlio Alison, al termine di una lite, lo aveva accoltellato all'addome. Lascia, oltre ad Alison, la moglie Angela. Le esequie verranno fissate nei prossimi giorni.