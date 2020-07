Stalking e maltrattamenti, doppia condanna per ex promessa del rugby

Due condanne nel breve giro di due giorni. E' successo ad Alisson Gobbo, l'ex promessa del rugby di Oderzo finito al centro delle cronache per essere stato accoltellato dal padre, in un gesto estremo di difesa dalle furia del figlio. Al 27enne sono stati infatti inflitti 10 mesi per il reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Una settimana prima aveva ricevuto 1 anno e 3 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.

I fatti relativi al processo per i fatti commessi nei confronti della ex sono relativi ad una serie di telefonate e messaggi con cui Gobbo avrebbe minacciato la donna. Scenate di gelosia e rabbia che la ragazza aveva deciso di denunciare. Il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare degli arresti domiciliari su cui il giudice si è riservato di decidere.

Una settimana fa l'ex rugbista era stato condannato anche per aver maltrattato la madre, a cui avrebbe reso la vita impossibile. Assolto invece dall'accusa di estorsione per aver richiesto alla donna somme di denaro sotto la minaccia di ucciderla.