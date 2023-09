Oltre 862mila euro per la riqualificazione di un immobile ERP a Oderzo in via Toniolo

Punto della situazione per i cantieri dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in costruzione da parte di ATER a Oderzo. Il cantiere è stato avviato la primavera scorsa, la palazzina è della fine degli anni ‘70 a Oderzo in via Toniolo al civico 34, i lavori prevedono la realizzazione del cappotto esterno, dell’isolamento del tetto, la sostituzione dei serramenti e delle caldaie, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria oltre al riatto delle diverse unità. Conta complessivamente 6 alloggi ERP, mediamente di 65 metri quadri di superficie. Per l’intervento sono stati stanziati complessivamente 862.310,17 euro. È uno dei sette interventi edilizi di riqualificazione ed efficientamento energetico finanziati grazie ai fondi PNRR, PNC “Sicuro Verde Sociale” e direttamente con risorse ATER che l’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Treviso ha messo a terra nell’ultimo anno nel territorio per un totale complessivo di 11.172.710,53 euro di progetti oggi in fase di esecuzione avanzata.

Presenti alsopralluogo il presidente di ATER Treviso, Mauro Dal Zilio, la vicepresidente di ATER Treviso, Marina Bonotto, il vicesindaco di Oderzo, Alessio Bianco, la parlamentare Marina Marchetto Aliprandi. Il progetto di riqualificazione edilizia interviene sotto il profilo dell’efficientamento energetico con un notevole riduzione dei consumi e dunque apportando un alto grado di risparmio: la classe energetica passerà così dalla G fino alla classe A3 con una riduzione complessiva del consumo energetico pari al 80,56% e il calo di emissioni complessivamente per la palazzina di CO2 pari a 16,7 ton/anno. Il cantiere si concluderà i lavori entro il 2023. Con procedura negoziale individuata la ditta assegnataria dei lavori edili per l’immobile di via Toniolo nella GI Costruzioni S.r.l. con sede ad Eraclea (VE) e nel professionista incaricato per la Direzioni Lavori l’architetto Andrea Zoia.

In provincia di Treviso gli altri immobili interessati da progetti di riqualificazione finanziati da fondi PNC, PNRR e fondi ATER, sono a Villorba in via del Dominicale per 1.273.909,13 euro, a Treviso in viale Francia per 2.016.140,27 euro, a Treviso in via Irlanda per 2.810.862,53 euro, a Conegliano in via De Nicola per 918.676,09 euro, a Vittorio Veneto in via Buozzi per 2.322.568,10 euro e a Gaiarine in via Pieralunga per 968.226,23 euro, per un totale complessivo di 107 unità abitative. «Oggi consegniamo questi nuovi alloggi, che abbiamo riqualificato e riattato, entro fine ottobre saranno pronti per accogliere nuove famiglie dalla graduatoria di Oderzo – ha detto Dal Zilio – ATER Treviso ha ottenuto oltre 11 milioni di euro dal PNRR, sicuramente una fortuna ma allo stesso tempo un merito dei nostri dipendenti e uffici bravi a intercettare i fondi. Grazie dunque a tutti loro, ai progettisti e all’azienda che hanno lavorato stando nei tempi che ci venivano richiesti. Ci auguriamo che i prossimi inquilini siano rispettosi della casa pubblica, che è la nostra missione».

«ATER Treviso ha investito oltre 800.000 euro in questo edificio, dei quali oltre 600.000 dal PNRR e altri 200.000 li ha messi di fondi propri affinchè i lavori fossero davvero eseguiti nel migliore dei modi possibili» ha aggiunto la Bonotto.

«Ringraziamo ATER Treviso per questi lavori che sta svolgendo a Oderzo e ci auguriamo che possano essercene sempre di più» ha aggiunto il vicesindaco Bianco.

«I soldi del PNRR vanno spesi bene e questo di Oderzo ne è un esempio virtuoso» ha chiuso la Aliprandi.