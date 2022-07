Giro di fatture false, Pizzo parte civile nel processo a Luigi Marcuzzo

«Io con le fatture false non c'entro, le ha fatte Marcuzzo a mia insaputa». Lo dice Tommaso Pizzo, l'uomo che, secondo le ipotesi della Procura di Treviso, sarebbe stato "il braccio operativo" del giro di fatture false organizzato da Luigi Marcuzzo, 72enne fiscalista di Oderzo, a sua volta a processo per gli stessi fatti.

Pizzo, 56 anni, siciliano ma al tempo residente a Zero Branco, è noto a Treviso per essere il responsabile del finto allarme bomba scattato al Tribunale nel giugno 2014 quando, per fermare la vendita giudiziaria della sua casa, aveva effettuato una chiamata anonima informando della presenza di un pacco esplosivo all’interno del palazzo di giustizia, ricevendo una condanna a 5 mesi di reclusione.

L'uomo, attualmente in carcere in Sicilia dove sconta la condanna per associazione a delinquere di stampo camorrista per essere stato un "associato" al clan dei Casalesi che operava nella Venezia Orientale, ha presentato la propria costituzione come parte civile nel procedimento ai danni di Marcuzzo, accusato di aver sfruttato Pizzo e tre delle sue aziende (nell'ipotesi della Procura di Treviso si sarebbe trattato in realtà di "cartiere") per redigere, fino al 2017, fatture false che sarebbero servite a suoi clienti - hanno patteggiato in tre - per abbattere l'imponibile e generare costi fasulli.

«Le firme su quei documenti - ha detto Pizzo - non sono mie. Marcuzzo seguiva i miei affari e io mi fidavo di lui. Evidentemente è stata una fiducia mal riposta». Il processo a Tommaso Pizzo (difeso dall'avvocato Susanna Cesaro) e quello al fiscalista di Oderzo (difeso dall'avvocato Fabio Crea) sono stati entrambi rinviati al prossimo autunno.