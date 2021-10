Rubavano vecchi televisori all'ecocentro, scoperti e denunciati

Erano entrati all'interno dell'ecocentro di Oderzo, attraverso un varco di fortuna creato nella recinzione metallica, per rubare alcuni televisori. L'incursione, avvenuta domenica scorsa, è finita male per un 35enne originario del Togo e un 22enne ghanese. I due sono stati scoperti dai carabinieri della Tenenza di Oderzo e dai responsabili del centro e denunciati per tentato furto aggravato.

Durante un controllo del perimetro della struttura, dove da qualche tempo si stavano in effetti registrando furti e ammanchi di materiale ferroso e di elettrodomestici da smaltire, i carabinieri opitergini hanno sorpreso i due stranieri che si erano introdotti nella struttura ed avevano armeggiato nei pressi del cassone ove erano contenuti i materiali destinati allo smaltimento. Poco distante, sempre all’interno del centro di raccolta, venivano rinvenuti 4 televisori, abbandonati dai due che verosimilmente erano stati disturbati nella loro azione criminosa proprio dalla pattuglia dell’Arma giunta sul posto.