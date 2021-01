La tragedia di Ilaria, male fulminante la uccide in venti giorni

Si è spenta dopo breve e improvvisa malattia, un tumore ai polmoni diagnosticato solo venti giorni or sono, Ilaria Stefanel, 49 anni, consulente finanziaria di Oderzo che per molti anni aveva lavorato nella sede cittadina di Unicredit, già Cassamarca. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Marconi di Motta di Livenza, Ilaria si era brillantemente laureata in lingue straniere all'Università di Padova, titolo che l'aveva portata a diverse esperienze professionali prima della definitiva entrata nel mondo bancario dove si era affermata fino a diventare consulente finanziaria. Attività svolta fino a poco prima di Natale quando ha iniziato a manifestare i primi sintomi della malattia che in venti giorni non le ha dato scampo. La scomparsa della giovane donna, piena di voglia di vivere fino all'ultimo, ha destato profondo cordoglio non solo tra parenti e amici, ma in particolare a Oderzo, dove viveva a ridosso del centro e dove era conosciuta per il carattere solare e il sorriso che dispensava a chiunque.

Amante del cinema e dei viaggi, lascia l'anziano padre Italo, insegnante in pensione e già preside delle scuole medie di Mansuè negli anni 90 al quale la figlia è stata accanto per tutta la vita. Un profondo lutto aveva già colpito la famiglia una ventina di anni fa con la scomparsa della madre di Ilaria, Serenella, insegnante di scuola elementare di Camino. I funerali di Ilaria Stefanel si svolgeranno giovedì 21 gennaio alle ore 15 presso il duomo di Oderzo.