Misterioso incendio in una casa disabitata, trovate taniche di benzina

Misterioso incendio nel pomeriggio di oggi, 26 giugno, in via delle Grazie a Oderzo. Le fiamme hanno interessato l'interno di una casa disabitata e per spegnere il rogo sono dovute intervenire alcune squadre dei vigili del fuoco. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, vedendo le fiamme ed il fumo. Pochi dubbi circa la natura dolosa del rogo: nel giardino è stata trovata una tanica di benzina vuota mentre una seconda tanica si trovava, ancora mezza piena, al piano superiore. Le fiamme sono state appiccate dall'interno dell'abitazione da ignoti. I carabinieri della Tenenza di Oderzo che oraa indagano sulla vicenda non hanno trovato nessun segno di scasso, dato che la porta d'ingresso non era chiusa a chiave. Saranno acquisite le telecamere presenti in zona.