Incidente sul lavoro in autofficina, titolare ferita ad una mano

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, all'interno di un'autofficina meccanica di via Postumia di Camino, a Oderzo. La titolare dell'attività, una 34enne del luogo, è rimasta gravemente ferita alla mano sinistra. L'arto è rimasto incastrato tra la portiera di un'auto ed il portone dell'autofficina. In suo soccorso, oltre ai dipendenti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte e del nucleo radiomobile. Immediato è scattato l'allarme al 118: sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118 con cui la malcapitata è stata trasportata, accompagnata dagli infermieri, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. La prognosi per ora resta riservata. Presso l'autofficina sono intervenuti anche i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che hanno svolto accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.

