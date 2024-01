L'invasione di corsia, poi lo schianto: gli ultimi istanti di Pierantonio Petrocca

Sarebbe stata una invasione di corsia da parte dell'ambulanza la causa del terribile incidente accaduto ieri e costato la vita a tre persone, tra cui Pierantonio Petrocca, autotrasportatore 52enne residente a Valvasone Arzene ma di origine calabrese, dipendente da un solo giorno della Trans Ghiaia di Oderzo.

Secondo i primi accertamenti il mezzo guidato da Graziella Mander, 49enne originaria di Solimbergo di Sequals e da 25 anni volontaria della Croce Rossa di Maniago, anche lei fra i deceduti, stava procedendo in direzione di Sequals provenendo dal policlinico universitario di Padova dove insieme alla volontaria Kristyna Costantini (ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Udine in terapia intensiva ma la donna non è in pericolo di vita) aveva accompagnato l'80enne Claudia Clement (la terza vittima) per una prestazione specialistica. Erano dirette a Vivaro dove viveva l'anziana.

Sulla corsia opposta, in direzione Pordenone, giungeva invece il camion guidato dal 52enne Pierantonio Petrocca. L'ambulanza avrebbe invaso per motivi in fase di verifica la corsia opposta in quel tratto di strada e si sarebbe schiantata contro il camion. L'autoarticolato guidato da Petrocca nell'impatto avrebbe perduto il semiasse e, senza controllo, si è capovolto nella complanare, leggermente più bassa dell'arteria principale.

Pierantonio Petrocca era al suo primo giorno di lavoro per la Trans Ghiaia di Oderzo. In precedenza l'uomo aveva lavorato parecchi anni per un'altra azienda di trasporti con la sede in Friuli, dove peraltro il 52enne si era trasferito da 20 anni, ma recentemente aveva deciso di accettare l'offerta di quelli che sarebbero stati i suoi nuovi titolari. Gioviale, sempre allegro e solare, Petrocca viene descritto come un grande lavoratore, una persona solare generosa e affabile con tutti. «L'avevo convinto io a venire a lavorare alla Trans Ghiaia - Igino Tardivo, che era il suo datore di lavoro - ora mi sento in colpa. Sono disperato». Petrocca lascia la moglie Elisabetta e due figli.