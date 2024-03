Lutto per la scomparsa dell'ostetrica Lu: «Era un'amica delle donne»

Tutte la ricordano come una persona amica, vicina alle donne e alle loro problematiche, prima ancora che stimatissima ostetrica del distretto ospedaliero di Oderzo. Ieri, 7 marzo, si è spento per sempre il sorriso di Luigina Dal Pos, 63 anni, da un paio di anni in pensione. "Lu", come tutti la ricordano, è stata stroncata in poche settimane da un male terribile, un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo. Luigina aveva iniziato a lavorare nel 1986 al distretto di Oderzo dove eseguiva i pap-test per le future mamme e le puerpere e poi aveva lavorato anche a Motta di Livenza. Lascia il marito Alberto Mallo, molto noto per essere stato il direttore dell'ufficio postale di Oderzo, insieme alla moglie Luigina; insieme si prodigavano per le attività del Rotary Club dell'opitergino-mottense. L'ultimo saluto a "Lu" (che si preannuncia molto partecipato) si terrà lunedì 11 alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Rovarè. Oltre al marito Alberto e al figlio Stefano, Luigina Dal Pos lascia la mamma Ermida e il fratello Vittorio oltre a molti tra parenti e amici.