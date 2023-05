Vincita in denaro non consegnata: con un martello vuole assaltare la sala slot

Dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere un 45enne di origini kosovare che in piena notte, erano le 2.30 circa di ieri, 3 maggio, è stato controllato, in stato di evidente alterazione psico-fisica, da una pattuglia di militari della Tenenza di Oderzo, non distante dall'ospedale del centro opitergino. Lo straniero, seduto su una panchina, aveva con sé un grosso martello che voleva utilizzare per danneggiare la sede di un centro scommesse della zona a seguito di una presunta vincita di denaro non corrisposta. L'utensile è stato posto sotto sequestro e l'uomo ha ammesso ai militari quali fossero le sue intenzioni.