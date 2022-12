Se ne è andato Maurizio Casonato, storico sarto di Oderzo e dirigente CNA

È venuto a mancare questa mattina, giovedì 29 dicembre, Maurizio Casonato, 87 anni, sarto, titolare della storica Sartoria Casonato di Oderzo, che sette anni fa aveva ceduto a tre giovani sarti per dare continuità alla sua attività artigianale, oggi Habitus di Gilberto Gobbo & C. «Aveva continuato a lavorare ben oltre l’età della pensione perché non voleva che la sua sartoria, che era stata la ragione della sua vita, chiudesse e il territorio perdesse una storica attività artigianale. Desiderava dare un’opportunità lavorativa a dei giovani, e ha tenuto duro finché ha trovato a chi lasciare il suo laboratorio» racconta la figlia Stefania.

Casonato era stato tra i fondatori della CNA di Oderzo negli anni Sessanta: le prime riunioni si facevano nella sua sartoria. Ha contribuito a costruire l’Associazione e farla crescere e vi ha ricoperto ruoli dirigenziali. Per molti anni è stato attivo anche in CNA Conegliano. Nella “sua” Associazione artigiana, lo ricordano come un artigiano molto in gamba e un uomo con doti umane non comuni. «Una persona appassionata, lungimirante, propositiva, disponibile, che ha sempre lavorato per il bene dell’Associazione mai per visibilità o interesse personale. Era una persona a cui chiedere consiglio» lo ricorda Sisto Bravo, direttore di CNA Conegliano.

«Un artigiano da prendere da esempio, sempre impegnato per la solidarietà gli tra imprenditori. Ho potuto apprezzarlo per la qualità del suo lavoro e per il suo equilibrio personale» afferma Gianfranco Vianello, direttore di CNA Oderzo. Maurizio Casonato lascia la moglie Dora, braccio destro nella vita famigliare e anche nell’attività lavorativa, i figli Fabio e Stefania, gli amati nipoti Giulia e Nicola, la sorella Santina. I funerali si terranno sabato 31 dicembre alle 14.30 nel Duomo di Oderzo.