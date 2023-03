Torna a colpire la banda dell'ecetilene: salta in aria cassa continua del "Mega"

Verso le 3 di stanotte in Oderzo, in località Piavon, presso il centro commerciale Mega, ignoti, verosimilmente mediante utilizzo di gas, provocavano la deflagrazione dello sportello cassa continua posto all'esterno del supermercato. Immediate ricerche delle pattuglie di carabinieri intervenute sul posto hanno permesso di recuperare poco distante parte del denaro asportato, alcune migliaia dieuro. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Nessun danno a persone. Indagini in corso a cura dei carabinieri di Conegliano e Treviso.