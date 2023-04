Meri Zorz dimessa dall'ospedale: «Esistevano due Giuseppe, uno buono e uno cattivo»

«A Giuseppe vorrei dire che non ce l'ho con lui, mi dispiace davvero tanto». Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile, a 48 ore dall'agguato di cui è rimasta vittima lunedì mattina, nel suo studio in via Dall'Ongaro, Meri Zorz ha potuto finalmente lasciare l'ospedale di Oderzo e fare ritorno a casa, riabbracciando la figlioletta di 8 anni che le ha dedicato un disegno in cui è raffigurata come un'eroina, con tanto di mantello, e la scritta "La mia super mamma". Civilista 50enne, è ancora molto scossa per l'aggressione subita dall'infermiere 53enne Giuseppe Silvestrini, un cliente a cui aveva deciso di rimettere il mandato che aveva ricevuto per gestire la complessa successione ereditaria di alcuni terreni agricoli. L'uomo, come noto, dopo aver ferito a coltellate la donna tra mano, braccia e spalle (sottoposta ad un intervento ad una mano), è scappato via, tornato a casa, a Basalghelle di Mansuè, e si è poi tolto la vita, impiccandosi con una corda acquistata appositamente a questo scopo. Che il suo fosse un piano premeditato sembra ormai quasi una certezza. Zorz, sinceramente dispiaciuta e provata per il gesto estremo del suo cliente, ha descritto il 53enne come una persona dai due volti, uno buono e uno cattivo, quanti erano peraltro i suoi profili Facebook (con espressioni del volto a tradire i due stati d'animo). Una sorta di "doctor Jekyll e mister Hyde", come nel romanzo di Stevenson. Meri Zorz ha ricevuto decine di messaggi di incoraggiamento e auguri e rincasando ha salutato il sindaco di Mansuè, Leonio Milan, che vive nello stesso complesso a Oderzo. Non è per ora stata fissata la data delle esequie di Giuseppe Silvestrini: è probabile che saranno fissati nella giornata di domani.

«Sono uscita ed è già bello questo, riassaporare l'aria e la luce del sole - ha spiegato Meri Zorz - l'ultima cosa che ricordo di lunedì è quando lui scappava, quando si è girato verso di me e io scendevo le scale: si è girato verso di me e forse non capiva, se n'è andato via e io sono andata a chiudere aiuto perché, contrariamente a quel che è stato scritto, io sono scesa dopo di lui. Ho bloccato lui, ho preso il coltello tra le mani e dopo, mi ha guardato e penso che abbia avuto un attimo di ravvedimento, mi ha guardato, si è girato ed è andato via. Io sono corsa giù, temevo di avere delle ferite ovunque, avevo paura che mi avesse preso qualche organo intero e mi sono detta "non mi trovano in ufficio, devo correre in piazza perché almeno li trovo aiuto". L'ultima cosa che ho visto è lui che si è girato e mi ha visto scendere le scale».

«Io non credo che la nostra sia stata una lite, non posso definirla una lite - continua la civilista - è stato il gesto di una persona in difficoltà e non c'era un particolare motivo: sì, avevo deciso di non seguirlo più e lui lo aveva capito. Probabilmente si è sentito per l'ennesima volta solo. Sinceramente nella sua testa ho provato a entrarci ma è come se ci fossero due persone dentro di lui, una persona adorabile, buonissima, dolcissima, religiosa. Era una persona strepitosamente buona e dall'altro lato c'era una persona, un'entità, c'era qualcosa di malvagio. Spesso glielo dicevo: ci sono due profili di Facebook di questo ragazzo, uno con uno sguardo disteso in montagna e uno cupo, tetro. Io vedevo lui come quello del primo profilo, dolce e gentile. Poi lunedì è comparso quell'altro Giuseppe, quello che non ho mai voluto vedere. Quei due profili sono un aspetto significativo, lui diceva che cercava di tornare a essere quel ragazzo spensierato in montagna».

A sua figlia ha spiegato cosa è successo? «Mia figlia cerco di tutelarla, a lei è stato detto un po' di quello che è successo cioè che c'è stata una lite con questo cliente e che ha creato un po' di disagio alla mamma perché ogni tanto tornavo a casa nervosa e le dicevo "è un cliente", niente di più - dice Meri -. Adesso chiaramente ho una mano fasciata e dei lividi in faccia, ho dovuto dirle che ho sferrato un pugno e che il pugno mi ha fatto male alla mano e poi lui aveva un portachiavi con un taglierino...certamente non userò mai il termine coltello con lei».

«Non si può non avere pena per una persona che comunque si è trovata in quel disagio, in quella situazione più grande di lui, lui era fragile, non riusciva da solo a gestire queste cose» aggiunge l'avvocato «si è sentito solo: come posso odiare una persona che non era capace di capire quello che stava facendo, secondo me. Questa doppia personalità che è subentrata...in quegli attimi non era lui. Io cercherò di ricordare Giuseppe come quel ragazzo in montagna. Anche quel giorno sembrava collaborativo, tranquillo...ma poi».