Strappa collanine d'oro ai teenager, il ladro è un 19enne

Il primo colpo lo scorso 20 agosto scorso a Oderzo in piazza Grande, ai danni di un 16enne. Nella sera del 7 settembre un episodio simile all'esterno di un bar di via IV Novembre; ad essere derubato un 19enne

I carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno identificato l’autore di due rapine commesse nei giorni scorsi, con analogo modus operandi, in danno di teenagers dimoranti nella Marca.

Il primo episodio risale alla serata del 20 agosto scorso a Oderzo in piazza Grande. Verso le ore 20.45, un 16enne di Fontanelle che stava passeggiando insieme a due amici veniva avvicinato da un ragazzo che dopo aver chiesto al minore di allontanarsi di qualche metro con lui per potergli parlare, gli strappava la collana in oro con medaglietta che questi portava al collo, del valore di svariate centinaia di euro e dopo averlo minacciato di pesanti ritorsioni se avesse denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, si allontanava precipitosamente dopo aver compiuto il gesto delittuoso.

La seconda rapina è avvenuta invece nella serata del 7 settembre scorso, intorno alle 22.00, quando a Motta di Livenza un 19enne del posto che si trovava in compagnia di amici veniva avvicinato nei pressi di un bar di via IV Novembre da un giovane che con una banale scusa lo attirava in un vicolo attiguo e lo aggrediva, riuscendo a strappargli dal collo una collana in oro giallo cagionandogli lievi lesioni (alcuni giorni di prognosi) e si dava infine alla fuga a piedi. In entrambi i casi i due giovani aggrediti presentavano querela per i fatti avvenuti.

Le indagini dei Carabinieri della Tenenza di Oderzo e della stazione di Motta di Livenza hanno consentito di individuare, grazie alle testimonianze ed alle informazioni raccolte, l’autore delle due azioni criminose in un 19enne di origini rumene residente nel mottense che è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per rapina. Successivi approfondimenti da parte dei militari dell’Arma hanno consentito di rinvenire presso un “compro oro” dell’opitergino la collanina in oro giallo (con il gancio di chiusura evidentemente spezzato) sottratta nel secondo dei due episodi descritti, posta sotto sequestro e già riconosciuta dalla vittima.