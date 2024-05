Si toglie il casco per aiutare un'automobilista in difficoltà: motociclista multato

Sta facendo discutere quanto accaduto sabato mattina, 18 maggio, a un motociclista di Martellago multato lungo la Postumia nel Comune di Oderzo. Erano le 10.30 quando, in direzione Treviso, ha iniziato a formarsi una lunga coda a causa di una signora rimasta in panne con l'auto nel bel mezzo della carreggiata. È a quel punto che, sul posto, è arrivato Massimiliano Furlanetto, 58enne di Martellago, diretto a fare il tagliando della moto.

Come raccontato dallo stesso Furlanetto in un post di sfogo su Facebook, vedendo che nessuno degli automobilisti in coda stava aiutando la donna rimasta in panne, il 58enne ha fermato la moto con i fari accesi sul lato sinistro della carreggiata, togliendosi casco, zaino e guanti per aiutare la signora in visibile stato di agitazione. Furlanetto ha fatto scendere la signora e, dopo essersi messo al volante, ha spostato l'auto di una cinquantina di metri in uno spiazzo sulla destra, liberando la carreggiata. A quel punto però sul posto è intervenuta la polizia locale e, a detta di Furlanetto, i vigili lo hanno multato per essersi tolto il casco.

Nonostante la spiegazione di quanto accaduto, al 58enne è stata fatta una multa di 84 euro, con 5 punti in meno sulla patente e 60 giorni di fermo amministrativo sulla moto per aver spostato il mezzo senza casco. «La prossima volta che passo per Oderzo mi spiace ma non aiuto più nessuno - ha scritto Furlanetto su Facebook -..I motociclisti sono diversi quando si tratta di aiutare». Secondo la polizia locale di Oderzo però Furlanetto, che sta valutando di fare ricorso al Giudice di Pace, avrebbe raccontato solo la sua versione dei fatti. Prima di essere multato gli agenti sostengono di aver invitato più volte il 58enne a rimettersi il casco.