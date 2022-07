In casa un etto di marijuana, nei guai un 60enne

Due etti di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Questo quanto hanno ritrovato i carabinieri della Tenenza di Oderzo e gli agenti della polizia locale perquisendo l'abitazione di ultrasessantenne della zona. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e la droga gli è stata sequestrata.

La scorsa notte, poco dopo l'una, i carabinieri della sdi Casale sul Sile hanno sorpreso un 19enne originario del veneziano mentre tentava di rubare del gasolio da un escavatore di un cantiere stradale a Zero Branco. Sull'autovettura del giovane sono state rinvenute e sequestrate dai militari dell'Arma due taniche. Per lui è scattata una denuncia per tentato furto aggravato.

E' una truffa on line "inversa" quella scoperta nei giorni scorsi dai militari di Riese Pio X che hanno denunciato per truffa un 45enne ascolano e un 40enne del pesarese. Gli indagati, nell'ambito di trattativa per l'acquisto di abbigliamento da motociclisti messo in vendita su un sito on line di annunci economici da un 24enne della zona, hanno indotto quest'ultimo a versare loro la somma di 1.000 euro su carte prepagate, per poi rendersi irreperibili.

Infine i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato un 60enne del posto in flagranza del reato di evasione. L'uomo, già agli arresti domiciliari per una serie di truffe commesse nel 2015 in provincia di Treviso, è stato "pizzicato" nella serata di ieri, 12 luglio, dai militari dell'Arma fuori dalla propria dimora. Espletate le formalità di rito l'arrestato è stato risottoposto al regime di detenzione domiciliare, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.