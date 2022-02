Scontro frontale tra due auto, una 45enne portata in pronto soccorso

E' di una donna ferita, D.V.E., 45enne di Oderzo, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 febbraio, alle 8 a Piavon, in via Fossa Formosa. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem, i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza. Una delle auto, quella guidata appunto dalla donna, è uscita di strada ed è finita nel fossato che costeggia la strada. L'automobilista è stata poi accompagnata al pronto soccorso di Oderzo, fortunatamente con lesioni non gravi.