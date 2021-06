In auto nascondeva pistola e coltelli, 28enne nei guai

Controllo stradale dei carabinieri, martedì sera, a Oderzo. Rinvenuti e sequestrati anche due dardi con punta in acciao per balestra

All'interno dell'auto nascondeva ben due coltelli, una pistola a gas con sei cartucce e due dardi con punta in acciao per pistola balestra. Questo l'esito di un controllo lungo le strade dell'opitergino-mottense che è stato svolto martedì sera dai carabinieri della Tenenza di Oderzo. Ad essere denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 28enne trevigiano con precedenti di polizia. Le armi rinvenute sono state tutte sottoposte a sequestro.