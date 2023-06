Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, grave una 22enne

Sono molto gravi le condizioni di una ragazza di 22 anni, T.A., rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, 5 giugno, attorno alle 6.50 circa, a Oderzo lungo la strada regionale 53 Postumia. La giovane ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un improvviso malore o un colpo di sonno, e la vettura si è schiantata fuori strada. A soccorrere l'automobilista una squadra dei vigili del fuoco e il Suem 118 intervenuto con automedica, ambulanza ed elicottero. La ferita è stata subito trasferita d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Oderzo. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni, con inevitabili code. Si tratta del secondo grave incidente nella zona nelle ultime ore: domenica, in tarda serata, ha perso la vita il 48enne Vasco Basso.