Rapina la giacca ad un passeggero sul bus, minorenne affidato ad una comunità

I Carabinieri della Tenenza di Oderzo, all’esito di indagini condotte sotto la direzione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, nei confronti di un minore residente nell’opitergino, il quale il 19 gennaio dell’anno in corso si è reso responsabile di una rapina commessa, ai danni di un coetaneo, a bordo dell’autobus della linea Oderzo-San Donà di Piave.

Nell’occasione l’indagato, dietro minaccia, aveva sottratto alla vittima un giubbotto del valore di circa 300 euro, dopodiché era sceso dal mezzo pubblico dopo avere indossato il capo d’abbigliamento in questione. Dopo la denuncia presentata dalla vittima presso la Tenenza dell’Arma di Oderzo, i militari si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore del reato, rintracciandolo in una via del centro cittadino, con ancora indosso il giubbotto sottratto al coetaneo, che era stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.