Commando di tre banditi armati di pistola assalta bar e sala slot

Un commando composto tra tre malviventi, tutti travisati con passamontagna, di cui uno armato di pistola, ha preso di mira nella serata di ieri, sabato 17 settembre, il bar "Central park" al parco commerciale Stella di Oderzo, in via maestri del commercio. I malviventi, poco dopo le 22, hanno minacciato le due dipendenti presenti facendosi consegnare i pochi spiccioli di fondo cassa quindi si sono fatti aprire l'adiacente sala slot "Slot time” e la cassaforte, trafugando dall'interno circa 6mila euro, bottino con cui si sono poi dileguati. Sul posto. per le ricerche e i primi accertamenti, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Conegliano e quelli della tenenza di Oderzo. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza dei locali e della zona.