Rubano alimentari e spingono addetto, arrestate due persone

Un 31enne romeno e un connazionale 41enne sono stati denunciati ieri, venerdì 29 ottobre, per una rapina avvenuta al supermarket "EuroSpin" di Oderzo. Il più giovane è stato anche arrestato in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 18 i due stranieri, entrambi incensurati, sono stati fermati dai Carabinieri operanti dopo un concitato tentativo di fuga a bordo di autovettura - nonostante l’alt loro intimato dai militari - conseguenza di una rapina impropria commessa ai danni del supermercato opitergino. I malviventi, dopo aver asportato alcuni generi alimentari ed averli nascosto addosso, per guadagnare velocemente l’uscita non avevano esitato a spintonare l’esercente che nella colluttazione ha rimediato alcuni giorni di prognosi per le contusioni riportate. Il 31enne, dopo l'arresto, è stato trattenuto presso la caserma di Oderzo in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, coordinati dal Maggiore Giuseppe Agresti, hanno rintracciato, in un casolare in zona boschiva di Miane, un 62enne della zona. L'uomo è stato arrestato in ottemperanza a un provvedimento della Corte d’Appello di Venezia a seguito della condanna a 7 mesi di reclusione per minaccia e lesioni personali, reati commessi nel 2015 nel trevigiano. Il 62enne è stato anche trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di 20 centimetri e di un piccolo quantitativo di marijuana e hashish. E' stato quindi deferito per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla competente Autorità amministrativa.