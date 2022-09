Assalto alla sala slot di Oderzo: ritrovata l'auto dei banditi. Altri colpi tentati nel pordenonese

E' stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 settembre, la Fiat 500 Abarth utilizzata nella tarda serata di sabato, attorno alle 22, da un commando di tre banditi che ha preso di mira la sala slot "Central park" del centro commerciale Stella, a Oderzo. Il veicolo si trovava in una zona isolata e risultava rubato. Secondo i carabinieri della Tenenza di Oderzo i malviventi, forse una banda di trasfertisti, si sarebbero resi protagonisti, sempre nella notte tra sabato e domenica, di alcuni tentativi di furto nel pordenonese ai danni di supermercati, negozi e abitazioni. Le denunce di questi fatti sono state presentate ieri all'Arma pordenonese. Non ci sarebbe invece nessun collegamento evidente con l'assalto al Panda market di San Fior, avvenuto sempre sabato notte: a destare sospetti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero immortalato, nei colpi di Oderzo e San Fior, una persona con la medesima giacca, di colore azzurro. Gli investigatori però non credono possa trattarsi dello stesso gruppo criminale. Il sospetto è che le incursioni tra la Marca e il pordenonese sia opera di una banda proveniente dall'Est Europa.

Il blitz a Oderzo

I malviventi, con il volto travisato da passamontagna e armati di pistola, hanno sorpreso le bariste del "Central park" dicendo loro «Dateci tutti i soldi e non vi faremo del male». L'accento tradiva la provenienza straniera. Il commando fuggirà con i soldi del fondocassa, sigarette, gratta e vinci e il contenuto della cassaforte, alcune migliaia di euro. Un colpo di una manciata di minuti, prima di sparire nel nulla a bordo della Abarth.