Rapinava le donne nascondendosi tra le auto in sosta: fermato un 30enne

Si nascondeva tra le auto parcheggiate in strada e, quando le guidatrici stavano per risalire in macchina, le derubava fuggendo con la refurtiva. Due aggressioni identiche, messe a segno nel marzo del 2023, nei comuni di Oderzo il 13 marzo e a Cessalto il giorno 31 del mese.

Nel primo caso una 50enne appena salita in auto era stata derubata di due borse e del denaro in esse contenuto e il ladro, inseguito, riusciva a darsi alla fuga nonostante la vittima avesse tentato di aggrapparsi al montante del finestrino del veicolo del fuggitivo, rovinando poi a terra sull’asfalto. Nel secondo caso, una 59enne appena salita in auto per rincasare si era trovata davanti il ladro che, armato di punteruolo, le aveva rotto il finestrino lato passeggero, minacciandola di morte e colpendola più volte con pugni al volto per rubarle la borsa con denaro, cellulare e documenti.

Oggi, sabato 8 giugno, i carabinieri di Oderzo e i colleghi del Norm di Conegliano sono riusciti al termine delle indagini sotto la direzione della Procura di Treviso, a individuare e denunciare il presunto autore dei reati, ora indagato per furto con destrezza e rapina. Si tratta di un 30enne di Gorgo al Monticano. Un decisivo apporto alle indagini è stato fornito dalle testimonianze di cittadini e parti lese (che hanno riportato una decina di giorni di prognosi a seguito delle rapine subite), da controlli sul territorio effettuati dai militari dell’Arma su soggetti di interesse operativo e dall’esame minuzioso delle riprese dei sistemi di videosorveglianza.