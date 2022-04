Spintonata a terra mentra è in bici e derubata della collana

Alle 13 circa di oggi, venerdì 15 aprile, sulla ciclabile della via Postumia I° Tronco di Oderzo una 70enne del posto che stava percorrendo quella strada in bicicletta veniva avvicinata da un giovane sconosciuto che, dopo averle fatto perdere l'equilibrio urtando il manubrio del velocipede, ha strappato via la collana che la donna indossava. Le ricerche al malfattore, che è riuscito ad allontanarsi a piedi, sono state effettuate dalle pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Conegliano giunte sul posto. Per ora le operazioni dei militari hanno dato esito negativo. La vittima al momento non è ricorsa a cure mediche. Indagini sono in corso.