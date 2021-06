Trenta dosi di hashish pronte per essere smerciate, blitz dei carabinieri

Operazione anti-droga dei carabinieri, nella serata di venerdì 1° giugno, a Oderzo. I militari della Tenenza hanno bloccato e denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un 30enne di origini nigeriane e un 35enne del Togo. I due sono stati sorpresi durante alcuni controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, e dopo aver opposto resistenza tentando di fuggire, per evitare il controllo dei militari dell'arma, sono stati bloccati e trovati in possesso di 30 involucri di hashish, per un peso complessivo di 43 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.