Male di vivere, 19enne si toglie la vita

A trovare il suo corpo, ormai privo di vita, sono stati i genitori: avevano tentato di chiamarlo al telefono ma lui non rispondeva. Quando sono rientrati ecco l'amara scoperta: il loro figlio si era impiccato ad un albero del giardino. Una tragedia atroce quella che si è consumata nel pomeriggio di ieri, 10 settembre, a Oderzo, poco dopo le 17. A togliersi la vita un ragazzo di appena 19 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza che ora indagano per definire i contorni di quanto accaduto. Non sono stati lasciati biglietti per giustificare il gesto. La notizia si è rapidamente diffusa: il giovane era una persona conosciuta, attiva nella comunità, ed ex studente dell'alberghiero. In serata alcuni giovani avrebbero dovuto mettere in scena un recital che è stato però annullato, tanto era lo sconvolgimento per l'episodio.