Moglie colpita con il mattarello, l'aggressore: «Scatto d'ira per il vizio del gioco di lei»

«Non volevo farle del male ma la sua ludopatia ma mi ha esasperato». Lo ha detto il tunisino di 58 anni che, nella mattina di venerdì scorso, 4 novembre a Oderzo, ha colpito alla testa la moglie, una connazionale di 46enne, a colpi di mattarello. La donna è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Treviso in prognosi riservata ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Accusato di tentato omicidio, il nordafricano (difeso dall'avvocato Giuseppe Muzzupappa - si è presentato oggi, 7 novembre, di fronte al gip Cristian Vettoruzzo per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale ha risposto alle domande del giudice. Il tunisino e la consorte avevano già litigato in passato, cosa che gli era valsa una condanna per maltrattamenti e una per lesioni personali (entrambe in primo grado). Poi, quando sembrava finalizzata la separazione chiesta dalla donna, i due (genitori di una minorenne e di un ragazzo maggiorenne che studia) si erano riappacificati.

«Ma il mio stipendio - ha detto l'uomo nel corso dell'interrogatorio - andava tutto nel gioco di cui mia moglie è schiava e per il quale è già stata segnalata al Sert. Per questo abbiamo litigato: io stavo facendo il pane e ad un certo punto mi sono girato e l'ho colpita. Ma non volevo, è stato un momento in cui sono stato accecato dalla rabbia».

Il 58enne per ora resta dietro le sbarre della sua cella di S. Bona a Treviso. Il difensore presenterà nei prossimi giorni una istanza per metterlo ai domiciliari e permettergli di andare a lavorare.