Ognissanti, la polizia locale intensifica i controlli serali e notturni

Proseguono i pattugliamenti serali e notturni attivati lo scorso febbraio dalla polizia locale di Castelfranco Veneto. Con l’avvicinarsi dei ponti festivi e del periodo dell’anno più critico dal punto di vista dei furti in casa, l'attività delle pattuglie è stata rimodulata con l'obiettivo di prevenire furti in abitazioni private e vigilare sul patrimonio pubblico.

Il personale in divisa proseguirà i controlli nei prossimi giorni, presidiando sia il centro che le frazioni con un occhio di riguardo per le abitazioni isolate ed in aperta campagna. Il caro energia ha portato molti cittadini a dover optare per uno spegnimento delle luci esterne spesso prezioso deterrente; questo comporterà uno sforzo ed un’attenzione maggiore da parte delle forze di polizia. Accanto ai pattugliamenti serali, il Comando di polizia locale ha attivato il dispositivo di vigilanza specifico per la ricorrenza dei defunti. Saranno sorvegliati speciali a partire da lunedì tutti i cimiteri cittadini anche con l’ausilio di personale appiedato che pattuglierà i Camposanti al fine di prevenire, eventi illeciti. Giunge infine la raccomandazione di non lasciare nelle autovetture in sosta nei parcheggi di fronte ai cimiteri incustoditi borse ed effetti personali, medesima accortezza anche quando per pochi secondi ci si allontana dalla tomba del proprio caro. È in queste occasioni di maggior presenza ed affollamento che i “malintenzionati” operano.