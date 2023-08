Olio motore contro il negozio di ortofrutta, vandalo ripreso dalle telecamere

Una sorpresa a dir poco amara quella che i titolari dell'Ortofrutta Sanbiagese hanno scoperto domenica mattina, 13 agosto, poco prima di partire per le ferie di Ferragosto. Un vandalo, al momento non ancora identificato, ha imbrattato nella notte vetrine e tendoni del negozio usando un barattolo di olio motore.

Partenza per le ferie rinviata e domenica passata a pulire le macchie d'olio lasciate ovunque fuori dall'ortofrutta che si trova lungo Via Postumia Centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Biagio di Callalta, già sulle tracce del presunto responsabile. Un aiuto fondamentale alle indagini sembra arrivare dalle telecamere presenti in zona. Sembra infatti che il vandalo sia stato ripreso mentre imbrattava tende, vetrate e saracinesche esterne dell'ortofrutta. Restano un mistero, invece, le motivazioni alla base di un gesto simile: saranno gli inquirenti a dover accertare se sia trattato di un gesto mirato contro i titolari o di una semplice bravata legata alla noia estiva.