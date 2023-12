Oltre il Labirinto, rubati regali e ceste di Natale: bottino da 1500 euro

Non c'è pace per "Oltre il Labirinto", associazione trevigiana da sempre vicina ai giovani affetti da autismo e alle loro famiglie. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre un ladro si è introdotto nei laboratori della onlus a Vascon di Carbonera.

Come riportato da Qdpnews.it, si tratta degli spazi di Alternativa Ambiente che "Oltre il Labirinto" utilizza per le sue attività ricreative. Qui erano state preparate nei giorni scorsi ceste e regali di Natale in collaborazione con due importanti realtà del territorio, Visottica e Borgoluce. Il ladro è riuscito a fuggire con un bottino di circa 1500 euro. Si tratta del terzo furto in tre anni per l'associazione trevigiana ma, questa volta, il malvivente è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Nel pomeriggio prima del furto l'uomo aveva compiuto un sopralluogo a Vascon, per poi entrare in azione verso le ore 21 caricando la refurtiva su una carriola. Spariti circa 15 giubbotti destinati ai volontari, sei cartoni di birra e altrettanti di Prosecco, oltre a creme e cibi natalizi che servivano per le ceste preparate dai ragazzi con disabilità. Il furto è stato scoperto mercoledì mattina, tanta l'amarezza. Grazie all'aiuto di Nonno Andrea, lo staff di Oltre il labirinto si è però subito rimesso al lavoro per salvare il salvabile e ultimare le ultime ceste natalizie nonostante l'ingente furto subito.