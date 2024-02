Addio Ombretta Castellani, la sorella: «La sera prima della tragedia era felice»

Il dolore per la scomparsa tragica e improvvisa di Ombretta Castellani è stato amplificato, sabato 3 febbraio, dalla lettera letta durante il funerale nella chiesa di Biancade dalla sorella Sonia. Un messaggio di saluto privato e struggente in cui sono state raccontate anche le ultime ore di vita dell'infermiera 50enne.

«La sera prima della tragedia io, te e la mamma eravamo insieme in auto: ci hai confidato che, dopo anni di fatiche ti sentivi finalmente felice e in pace. Sempre con il sorriso, disponibile e speranzosa con tutti, ti sei sempre messa in gioco con disinvoltura nonostante la vita avesse più volte messo a dura prova la tua buona volontà. Ti eri piegata ma mai spezzata e, negli ultimi tempi, stavi iniziando a toglierti anche qualche sassolino dalla scarpa ma proprio quella scarpa, mercoledì scorso, ti ha tradita. Bizzarro il destino, voglio credere però che quella sera ti sentissi già in pace nelle mani del Signore. Grazie Ombretta - ha detto Sonia Castellani - per aver portato gioia nelle vite di tutti, per aver lasciato ricordi luminosi. Da dove sei ora accarezza con il tuo amorevole sguardo Letizia e Nicolò e dacci la forza di indossare il nostro sorriso migliore anche quando ci sentiamo nudi e tristi. Sarai sempre nei nostri cuori».