Omicidio a Moriago, il Vescovo Pizziolo: «Tragedia assurda e inspiegabile»

Il Vescovo della diocesi di Vittorio Veneto si trova a Roma in questi giorni per il 50º anniversario della Caritas ma ha voluto inviare un messaggio di vicinanza ai familiari di Elisa e del suo assassino

Il vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, in questi giorni si trova a Roma per il 50º anniversario della Caritas nazionale ma, venuto a conoscenza del brutale omicidio consumatosi mercoledì a Moriago della Battaglia, ha voluto inviare il suo messaggio di vicinanza e cordoglio.

«Esprimo tutto il mio dolore per il tragico fatto. La perdita di una vita umana, avvenuta in modo tanto assurdo e così vicino a noi, nella nostra diocesi, ci rattrista immensamente. Non ci sono parole per commentare un tale fatto, ma desidero esprimere tutta la mia personale vicinanza ad ambedue le famiglie colpite dal drammatico evento. Rivolgo la mia preghiera al Signore, perché aiuti tutti a non perdere la speranza, nemmeno di fronte ad un fatto così inspiegabile, ed a confidare nella sua misericordia e nella sua potenza di vita che è in grado di riscattare anche il più tragico fatto di morte».