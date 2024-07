Verità per Alex, in centinaia alla fiaccolata in ricordo del 25enne morto a Vidor

I genitori di Alex Marangon, Sabrina e Luca, hanno aperto il corteo che nella serata di venerdì 12 luglio si è mosso lungo le vie di Marcon per ricordare il giovane morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Santa Bona, nel trevigiano, in circostanze non ancora chiarite. Una fiaccolata organizzata dagli amici che, assieme ai familiari, chiedono di fare luce sulla vicenda. Un grande striscione con la scritta "verità per Alex" ha accompagnato la manifestazione, alla quale hanno partecipato tanti concittadini.

Luca Marangon ha ringraziato i partecipanti «che ci sono sempre vicini» e espresso parole di apprezzamento per l'iniziativa, auspicando che «la verità venga a galla». «Questa sera - ha aggiunto - oltre che tanto affetto e dolci parole ci avete donato tantissima energia e forza». Le indagini proseguono per stabilire le cause e le circostanze della morte del venticinquenne e per ora le piste sono tutte aperte. Da una parte resta l'ipotesi che Alex sia stato picchiato, ucciso e gettato nel Piave, quindi il fascicolo per omicidio volontario (al momento senza indagati); dall'altra non è esclusa neppure la versione sostenuta dagli altri partecipanti al ritiro, secondo i quali Alex potrebbe essersi gettato dalla terrazza che dà sul fiume.

L'ultimo saluto

I funerali di Alex si svolgono a Marcon la mattina di sabato 13 luglio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale Ss. Patroni d'Europa, in via Alta 66. La famiglia chiede di accompagnare l'ultimo saluto «con abbigliamento colorato, come lui avrebbe voluto». Per l'occasione la città di Marcon ha proclamato il lutto cittadino e il sindaco ha invitato la cittadinanza a esprimere ai familiari il cordoglio della comunità marconese con un minuto di silenzio alle ore 10, in concomitanza con la cerimonia funebre.