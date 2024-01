Battaggia e la rivelazione all'amico: «Se trovassi una casetta per nascondermi...»

«Vedi, sto passando di quei momenti... da sballo. Dopo te lo spiego... in mezz'ora avevo già organizzato la fuga: hai capito... ecco» e ancora «Io se trovassi una casetta per nascondermi, per nascondermi». Così Franco Battaggia, il 77enne "re del pesce" e titolare della pescheria "El Tiburon" di Spresiano, arrestato martedì scorso per l'omicidio della 30enne Anica Panfile, parlava al telefono con un amico lo scorso 30 ottobre. Era preoccupato: poco prima era stato convocato dai carabinieri che gli avevano restituito i suoi mezzi. Si tratta di intercettazioni telefoniche chiave per gli inquirenti che indagano sul delitto della donna, trovava morta nelle acque del fiume Piave il 21 maggio dello scorso anno. L'ex "primula rossa", ne sono certi gli investigatori del nucleo investigativo dei carabinieri, preparava la fuga e forse aveva capito che ormai lo attendeva il carcere. Un altro elemento sospetto è la richiesa del rinnovo della carta d'identità per l'espatrio, nei giorni che sono seguiti al ritrovamento del cadavere di Anica, ma soprattutto il suo passato da fuggitivo con una latitanza, in seguito ad un omicidio, che lo aveva portato in Francia ma anche in Ecuador e Colombia.

In mattinata il Procuratore di Treviso, Marco Martani, ha fatto il punto sulle indagini a qualche ora dall'udienza di convalida del fermo che si è svolta nel carcere di Santa Bona: il 77enne è comparso di fronte al giudice Carlo Isidoro Colombo e il pubblico ministro Valeria Peruzzo, avvalendosi della facoltà di non rispondere ma contestualmente si è dichiarato innocente, ha detto di essere estraneo ai fatti e ha chiesto di essere messo a confronto con il suo accusatore, sostenendo ve ne fosse uno (e non ci sarebbe oltre all'organo inquirente). L'arresto è stato convalidato e ora la palla spetta alle legali dello stesso "Re del pesce", difeso dagli avvocati Loretta Cassano e Maria Palumbo, che potrebbero presentare richiesta di Riesame circa la misura detentiva. Per ora le legali sono state, nei confronti dei giornalisti, ancor più silenti del loro assistito, evitando ogni domanda o confronto.

Se per quanto riguarda il movente la Procura suppone una possibile lite tra i due, forse dovuta addirittura ad un'alterazione del presunto killer per l'assunzione di cocaina (che lo stesso 77enne usava far assumere alle sue partner prima di rapporti sessuali, come rivelato da una prostituta), ben più circostanziata è la ricostruzione dei movimenti del pick up, un Isuzu D-Max, dello stesso Battaggia nel giorno che ha seguito l'omicidio. Decisive le immagini delle telecamere e i targa system presenti sul territorio. Un occhio elettronico di un'abitazione privata ha immortalato molto chiaramente il mezzo del 77enne in via Barcador a Spresiano, a pochi passi da via del Fante: è qui, da un ponticello che costeggia il canale della Vittoria che sarebbe stato gettato il corpo, ritrovato poi poco distante nel greto del Piave, domenica 21 maggio. Tre i passaggi registrati la sera del 19 maggio (la denuncia di scomparsa di Anica da parte del marito Luigino risale al giorno precedente) tra le 22.08 e le 23.32