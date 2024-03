Omicidio Ceschin, fissato l'interrogatorio del presunto terzo killer

Avrà luogo martedì 12 marzo, nel corso della mattinata, l'interrogatorio di garanzia di Jose Luis Mateo Garcia, il domenicano di 29 anni accusato di essere uno degli autori materiali del delitto della 72enne Margherita Ceschin. L'uomo era stato arrestato lo scorso 5 gennaio a El Vendrell, 70 chilometri da Barcellona, dalla polizia catalana nel corso di un controllo stradale. Garcia, sbarcato ieri 8 marzo a Venezia, è stato tradotto nel carcere di Belluno.

Il domenicano è ritenuto una delle due persone che la sera del 23 giugno entrarono dentro alla casa dell'anziana, in via XXVIII Novembre a Conegliano, per ucciderla. L'altro sarebbe Joel Luciano Lorenzo, fratello di Sergio Lorenzo e ancora latitante, uno dei tre uomini finiti in custodia cautelare per l'assassino insieme al 79enne Enzo Lorenzon, l'ex marito della Ceschin considerato il mandante del delitto, e Juan Maria Guzman, un altro cittadino della Repubblica Dominicana.

Nel frattempo si resta ancora in attesa delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame di Venezia l'ordinanza con cui veniva confermata la custodia cautelare di Lorenzon, Lorenzo e Guzmann. I difensori Fabio Crea e Mauro Serpico davanti agli Ermellini avevano puntato il dito soprattutto sui decreti che avevano consentito le quattro intercettazioni telefoniche che avevano convinto i pubblici ministeri Michele Permunian e Anna Andreatta a decidere per le manette. Si tratta delle conversazioni in cui Lorenzon si sarebbe lasciato scappare frasi del tipo "vietato parlare...indagati" lasciando intendere di sapere che lui e i presunti complici centroamericani erano finiti per essere attenzionati dagli inquirenti.

Crea e Serpico avevano argomentato che l'ordinanza del gip non fosse, al contrario della richiesta dei sostituti procuratori, pienamente motivata e si sarebbe limitata a riproporre le conclusioni dei pm e a fare riferimento alla notizia di reato del 25 giugno, in cui comunque non si farebbe menzione di un atto violente. Lo stesso giudice, tra l'altro, emise al tempo due atti uno 24 ore dopo l'altro - il primo venne annullato dal Riesame - senza che dalla Procura fosse arrivata una nuova richiesta.

Lorenzo e Guzmann sono ancora reclusi nel penitenziario di S.Bona mentre Lorenzon, che nelle ipotesi della Procura avrebbe dato incarico al gruppo di domenicani di uccidere la ex moglie verso la quale nutriva dell'acredine per le pretese economiche ricevute da Margherita Ceschin in sede di separazione, è stato messo ai domiciliari dal gip in considerazione delle sue precarie condizioni di salute che erano state sottolineate anche dalla Cassazione. In particolare il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la validità delle ragioni contenute nell'istanza presentata dal legale di Lorenzon, l'avvocato Fabio Crea, che aveva presentato la richiesta per la "liberazione" del suo assistito che avrebbe anche rischiato la vita per un aggravamento dei suoi scompensi renali.