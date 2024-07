Omicidio di Vidor: «I veri sciamani non si fanno pagare, siamo di fronte a ciarlatani»

«I miei dubbi riguardano lo sciamanesimo, i falsi sciamani che arrivano in Europa da quei mondi: di solito uno sciamano non fa quelle pratiche facendosi pagare, qui c'è un discorso economico, il rituale costa, si pagan tra i 200 e i 250 euro a persona. Lo sciamano normalmente non si fa pagare in denaro ma chiede delle offerte in natura e ad ogni modo ha un rapporto ben diverso con la popolazione e conosce perfettamente i limiti di ciò che usa. E' un maestro e controlla direttamente il soggetto, cosa che non avviene qua». A parlare è il professor Antonio Paolillo, direttore del Museo Civico "La Terra e l'Uomo" di Crocetta del Montello, grande esperto, collaboratore dell'Università Ca' Foscari di Venezia e che appoggia e sostiene le ricerche antropologiche, storiche e archeologiche relative al mondo sudamericano.

Paolillo è scettico circa le pratiche che si svolgono durante gli eventi di "musica medicina" organizzati da Andrea Zuin e i suoi "curanderos" che sarebbero già stati sentiti dagli inquirenti, così come gli altri venti partecipanti (provenienti da Veneto, Friuli ed Emilia) circa all'evento del week end di fine giugno che è costato la vita al 25enne di Marcon. «Per quanto riguarda gli sciamani arrivati dal Perù, i curanderos, io li considero ciarlatani» ha detto Paolillo «quando uno sciamano cura in Perù e gli viene chiesto quanto deve pagare, lui risponde di fare un'offerta alla Madre terra. Non ho mai visto un problema di speculazione economica intorno al fenomeno dello sciamanesimo».

«Conosco bene l'ayahuasca e l'altra pianta che viene mescolata insieme, è al centro di rituali che avvengono a Venezia, ci sono del centro anche il Bolivia» continua il professor Paolillo «a mio avviso molti di questi non hanno nulla a che vedere con le terapie sciamaniche ma anche li sono azioni puramente speculative. Che l'ayahuasca abbia delle funzioni psicotrope è tutto vero ma poi dipende molto da chi la usa. Ci sono erbe ancor più pericolose, con riti in cui se lo sciamano non segue il paziente questo rischia di morire, come avveniva qui da noi con la datura stramonium. Per i vecchi sacerdoti, durante l'età romana e ancor prima nell'età del bronzo, era una pianta sacra lo stramonium ma bisogna saperla utilizzare, c'è chi ritorna nel mondo dei vivi mentre altri collassano. Tanti anni fa in Friuli due giovani si sono fatti una tisana allo stramonio e sono morti».

Che ruolo hanno i curanderos? «Quando lavorano nel loro ambiente e nella loro cultura è una cosa culturale seria e va approfondita» spiega Paolillo «quando pensiamo di portare la loro cultura qua, in un contesto diverso la cosa non funziona più. Questi vedono il business, sanno che con la ayahuasca si possono curare malattie polmonari e altro, vengono di qua e dicono "io vi curo con la musica, con la terapia". Quando ho seguito un rito sciamanico in Bolivia la gente aveva gli occhi sballati ma lo sciamano era vigile al 100% ed è sua la responsabilità di quello che succede. E' una forma di medicina che possiamo considerare diversa: uno sciamano reale lavora bene. L'80% di loro sono comunque ciarlatani che vanno in giro per il mondo a diffondere una cultura che non conoscono più, nemmeno nel loro Paese di origine e questo è il problema».