Omicidio di Fiera, Afrim Manxhuka e Valmir Gashi tornano in carcere

La loro misura cautelare era stata da tempo attenuata: si trovavano entrambi agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. E' stato accolto dal giudice per le misure cautelari il ricorso presentato dal pubblico ministero Valeria Peruzzo che riteneva troppo blande queste misure nei confronti dei presunti responsabili del delitto di Fiera (davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre) del 12 ottobre 2022 in cui perse la vita Ragip Kolgeci, 52enne di origine kosovara. Per Afrim Manxhuka, 51 anni (difeso dagli avvocati Mattia Visentin e Luigi Fadalti) e il nipote, il 32enne Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mario Serpico), già rinviati a giudizio, si sono riaperte, in base ad un'ordinanza del giudice, le porte del carcere di Treviso. Qualche settimana fa era stato riaccompagnato in cella Gashi, ieri pomeriggio, 8 novembre, è stata la volta dello zio. Alla base del delitto, secondo gli investigatori della squadra mobile di Treviso, ci sarebbe una sorta di spedizione punitiva, pare causata da un credito di 500 euro che il figlio della vittima (assistito così come la madre e le altre tre sorelle dall'avvocato Fabio Crea) esigeva da uno degli indagati, che sarebbe stato protetto dai due autori dell'omicidio.

Ragip Kolgeci, che era arrivato in Italia da poco tempo, sarebbe stato accoltellato all'interno coscia, fendente che gli ha reciso l'arteria, e finito con un colpo inferto con una barra metallica. Per quei fatti lo scorso 6 ottobre, Afrim Manxhuka e Valmir Gashi sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio volontario, duplice tentato omicidio, lesioni personali aggravate e minaccia.

Con loro, accusati di essere concorrenti nella commissione dei diversi reati, finiranno davanti ai giudici della Corte d'Assiste altri 6 kosovari. Si tratta del 35enne Leonard Gashi (difeso dall'avvocato Fabiana Ceschin), del 25enne Bardhyl Gashi (difeso dall'avvocato Paolo Bottoli), del 22enne Amir Durguti (difeso dall'avvocato Alessandro Sartore Caleca), del 23enne Labinot Sedju (difeso dall'avvocato Graziana Cenna) e del 28enne Fiqiret Mishi (difeso dall'avvocato Linda De Prisco). Il procedimento si aprirà il 25 gennaio del 2024.

Secondo le accuse formulate dal pubblico ministero Valeria Peruzzo a finire nel mirino dei dodici ci sarebbero stati non solo Ragip Kolgeci ma anche il figlio Kastriot, quest'ultimo colpevole di pretendere il pagamento di mezzo migliaio di euro da parte di Labinot Sedju, che secondo le indagini era una persona che godeva della protezione di Manxhuka e Valmir Gashi. Questi ultimi sarebbero tra l'altro gli organizzatori del "commando" e avrebbero predisposto il trasferimento in auto da casa di Manxhuka al bar di Fiera dove poi avvenne il fatto di sangue.