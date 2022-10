Gashi si difende di fronte al giudice: «Non sono stato io a colpirlo»

«Si è avvalso formalmente della facoltà di non rispondere e ha reso una dichiarazione spontanea dove ha confermato quanto mi aveva già detto nei giorni scorsi quando sono venuto a trovarlo in carcere ossia che lui si era presente, è intervenuto per cercare di calmare gli animi accesi che speva ci sarebbero potuti essere ma ha negato ompletamente di aver colpito la vittima»: a parlare è l'avvocato Mauro Serpico, legale difensore di Valmir Gashi, il 32enne in carcere con lo zio 52enne per l'omicidio di Ragip Kolgeci, 52 anni, freddato mercoledì sera nel piazzale di fronte al bar la Musa con alcune coltellate all'addome e ad una gamba (recisa in particolare l'arteria femorale) ma soprattutto con una serie di colpi alla nuca sferrati con una spranga di metallo. Ad incastrare il 32enne e lo zio, Afrim Manxhuka, ci sarebbero le testimonianze di almeno quattro tra i partecipanti alla rissa e le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Entrambi sono comparsi di fronte al giudice Carlo Colombo nell'udienza di convalida del fermo che si è tenuta nella mattinata di oggi, 15 ottobre, in carcere a Treviso.

«Abbiamo preso atto chiaramente che ci sono delle dichiarazioni rese da parte del nipote di uno dei figli della vittima che accusano tanto Afrim di aver accooltellato, quanto Gashi di avere tirato questa bastonata che probabilmente sembrerebbe essere il colpo decisivo» ha continuato Serpico « Questa circostanza l'abbiamo negata oggi e speriamo tra l'altro che le telecamere riescano a far luce. Se ci sono delle telecamere effettivamente questa circostanza verrebbe immediatamente chiarita. Faremo ricorso al Riesame nei prossimi giorni in modo di avere copia di tutta la documentazione e di tutte le carte e potere fare meglio le nostre valutazioni».