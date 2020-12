Omicidio nel vittoriese, 72enne muore accoltellato in piazza a San Giacomo

Dramma sabato sera in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, nel vittoriese. Intorno alle 22, infatti, il 72enne pensionato Luciano Dall'Ava di Colle Umberto è stato ucciso, con un colpo alla gola inferto con un coltello da cucina, mentre si trovava a lato del suo Fiat Fiorino bianco posteggiato nei pressi del parcheggio davanti alla sede di Banca della Marca.

Ad assalirlo, parrebbe per futili motivi, è stato il 44enne vittoriese C.G. che è stato più tardi ritrovato nascosto nei pressi della sua Fiat Punto lasciata poco distante dal luogo del delitto, nelle vicinanze della chiesa. L'uomo, grazie alle rapidi indagini dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Treviso che hanno immediatamente visionato le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona, è stato dunque considerato colpevole e arrestato dai militari.

L'allarme alle forze dell'ordine sarebbe comunque partito dalla telefonata di una 39enne, testimone oculare dell'aggressione, la quale ha anche cercato di impedire, per quanto possibile, le coltellate che hanno raggiunto il 72enne al termine di una breve colluttazione con il 44enne. Un gesto che le avrebbe però causato alcune lesioni alle mani. Una volta giunti sul posto i militari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, interdendo subito al pubblico la zona delll'omicidio (liberata solo nella tarda nottata dopo il via libera arrivato dalla Procura), ma anche da lontano si sono potute notare distintamente le macchie di sangue lasciate dal 72enne sulla fiancata sinistra del suo pick-up.

In ogni caso, all’interno dell’autovettura di C.G. è stato poi rinvenuto il coltello utilizzato come arma del delitto mentre durante la notte lo stesso è stato sottoposto ad interrogatorio dal P.M. di turno, Dott. Giulio Caprarola, confessando di essere proprio lui l’autore dell’omicidio, anche se sul movente sono ancora in corso gli accertamenti. A seguito degli avvenimenti descritti, il 44enne è stato infine condotto in carcere a Treviso. Dall'Ava, vedovo dal 2018 lascia i figli Domenico e Federica ed il fratello Flavio con cui conviveva. Ad annunciare alla famiglia la morte del 72enne è stato direttamente domenica mattina presto il sindaco Sebastiano Coletti.