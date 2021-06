Omicidio di Moriago, Marcon: «Intensificare l'assistenza ai malati psichici»

«Il caso di Moriago della Battaglia non può lasciarci indifferenti ma deve portarci tutti a riflettere: la casualità, la ferocia e il tragico epilogo dell’aggressione ai danni di una giovane donna hanno lasciato sotto choc l'intera comunità».

Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia di Treviso, inizia con queste parole la sua riflessione sul brutale omicidio di mercoledì 23 giugno in cui ha perso la vita la 35enne Elisa Campeol: «Nel porgere ai familiari le mie più sentite condoglianze, da sindaco non posso che esprimere la mia vicinanza anche al collega di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che, posso comprendere, si trova in una situazione di incredulità, sgomento ed impotenza. Con tutte le cautele del caso, legate all’evolversi delle indagini, mi sento di condividere la posizione del Prefetto Maria Rosaria Laganà sulla necessità di intensificare i controlli sull’efficacia dei protocolli adottati per la cura e l’assistenza dei malati psichici perché, se è vero che l’Ulss fa un ottimo lavoro nel territorio e noi sindaci abbiamo un filo diretto con i servizi sociali e assistenziali, la preoccupazione che episodi violenti improvvisi ed inspiegabili come questi possano accadere è sempre altissima. Purtroppo - conclude Marcon - la gestione del disagio psichico è materia complessa e, sebbene siano stati fatti passi da gigante in campo diagnostico, medico e assistenziale, permangono delle criticità che ancora vanno risolte per evitare il ripetersi di casi simili che, come in questo caso, colpiscono donne ignare e innocenti che avrebbero avuto tutto il diritto di continuare a vivere».