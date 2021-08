Coniugi Pellicciardi, 14 anni fa il duplice omicidio di Gorgo al Monticano

Sono trascorsi ormai 14 anni dal terribile duplice omicidio dei coniugi Guido Pelliciardi e Lucia Comin (rispettivamente 67 e 61 anni), barbaramente trucidati in quello che passerà alla storia come il massacro di Gorgo al Monticano.

I coniugi Pellicciardi, uccisi nella notte tra il 20 ed il 21 agosto 2007, erano da soli cinque mesi i custodi della villa di Elvira Bet Durante, vedova dell'industriale proprietario dell'azienda Inipress di Motta di Livenza. La padrona di casa era al mare la notte in cui avvenne la tragedia. Le indagini portarono all'arresto di Artur Lleshi, albanese, morto suicida nel carcere di Padova, Naim Stafa, ritenuto la mente del furto finito in tragedia, e Alin Bogdaneanu, neppure ventenne e impiegato dell'azienda Inipress.

Oggi marito e moglie riposano nel cimitero di Gorgo al Monticano. Ogni anno, il 21 agosto, nella chiesa parrocchiale del paese viene celebrata una messa in ricordo della coppia. Una tradizione che si ripeterà anche oggi, alle ore 18.30. Sabato mattina il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha voluto ricordare la scomparsa dei coniugi Pellicciardi con queste parole: «Mi unisco al cordoglio del figlio Daniele e della sua famiglia, che ha combattuto a lungo per avere giustizia per una tragedia che ha profondamente segnato non solo tutta la città di Gorgo al Monticano ma il Veneto intero».