Omicidio-suicidio di Spresiano: fissate le date dei funerali

Sono state finalmente fissate le date delle esequie di Lino Baseotto e Bruna Mariotto, le vittime del fatto di sangue consumatosi mercoledì 2 giugno a Spresiano in cui l'80enne pensionato Baseotto ha fatto fuoco sulla nuora, che aveva 50 anni, colpendola al volto sotto lo sguardo terrorizzato della figlia di lei che ha solo 13 anni. Le esequie di Lino Baseotto saranno dunque celebrate alle ore 15 di lunedì a Lovadina, mentre quelle di Bruna Mariotto saranno sabato alle ore 10.30 a Visnadello.

Nel frattempo, la Procura della Repubblica, che coordina le indagini e che sui fatti ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, nei giorni scorsi ha confermato che alla base del gesto ci sarebbero motivazioni economiche: da anni le famiglie, che condividevano la casa bifamiliare di via XXIV Maggio che è ancora sotto sequestro, avrebbero discusso sulla rata del mutuo che Bruna Mariotto e il marito Claudio avrebbero voluto che venisse pagata dall'anziano, che percepisce un assegno di mille euro mentre la moglie Rosa, che è casalinga, non ha alcun reddito.

Quella dei cani sarebbe stata insomma solo la scusa per l'ennesimo diverbio: la 50enne e l'80enne avrebbero litigato a causa di Leone, il cagnolino della famiglia della donna, e i due cani da caccia del pensionato che venivano lasciati liberi nel giardino. Al termine dell'accesa discussione l'anziano ha freddato la donna con un colpo sparato al volto, poi si è tolto la vita utilizzando la stessa arma, una Beretta calibro 12 con canna sovrapposta, risultata regolarmente registrata dall'uomo, che aveva rinnovato da poco il porto d'armi.