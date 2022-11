Accoltellato dal figlio nella notte: ex militare muore a 56 anni

Colpito alla testa con una sbarra e accoltellato in piena notte dal figlio 24enne. È morto così Francesco De Felice, 56 anni, ex militare residente in Via Rosolen a Vittorio Veneto. A dare l'allarme, poco dopo le 4.30 di notte, è stata la moglie.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Vittorio Veneto e Treviso insieme al personale del Suem 118. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che tutto sia scaturito da una lite familiare, finita in tragedia. Il figlio della coppia è stato trovato in stato confusionale sul pianerottolo dell’abitazione. Francesco De Felice era andato da poco in pensione, i militari dell'Arma l'hanno trovato senza vita sul divano di casa. Il figlio della coppia era già noto per aver avuto dei disturbi mentali ma al momento non era seguito dai centri dell'Ulss 2. Nei giorni scorsi si era allontanato dalla casa in cui viveva con i genitori. De Felice era andato a riprenderlo e i due avevano avuto un litigio perché il giovane non voleva tornare a stare con i genitori. La moglie di De Felice, anche lei 56enne, è stata per molti anni insegnante di scuola superiore. La coppia ha anche un secondo figlio che però vive all'estero.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche il medico legale Alberto Furlanetto e il pm Davide Romanelli. Figlio e madre sono stati portati in caserma. Il medico legale sta valutando quale sia stata la ferita principale che ha causato la morte del 56enne. L'uomo è stato colpito alla testa con una sbarra per le flessioni e successivamente accoltellato più volte con un coltello da cucina. Sotto choc i residenti della zona. Solo ieri pomeriggio, martedì 15 novembre, un altro omicidio familiare era avvenuto a Pellegai di Mel (Borgo Valbelluna, Belluno) dove il figlio di un'anziana aveva accoltellato la madre prima di togliersi la vita.