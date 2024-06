Quattro operai intossicati nella cisterna del camion: due sono gravi

Erano le 17.45 di lunedì 3 giugno quando tre operai rimasti bloccati all’interno di una cisterna di un camion nella sede della ditta Smv Srl, azienda di Galliera Veneta specializzata in autoriparazioni, sabbiatura e coibentazione di veicoli stradali.

Nelle prime fasi dell’incidente un quarto operaio entrato nella cisterna per soccorrere gli altri tre si era sentito male venendo però subito estratto dagli altri dipendenti. Gli altri tre operai rimasti intossicati e bloccati nella cisterna sono stati estratti dai vigili del fuoco, intervenuti da Castelfranco Veneto e Cittadella, entrati nel serbatoio con gli autorespiratori. Gli operai sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem intervenuti con due elicotteri e due ambulanze. I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti negli ospedali di Treviso e Padova. Sul posto il personale dello Spisal, i carabinieri, il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, che hanno eseguito il sopralluogo per determinare le cause del grave incidente sul lavoro. Due dei quattro operai soccorsi sono in gravi condizioni.