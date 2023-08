Manovra errata, operaia si frattura lo scafoide del piede destro

Stava movimentando un transpallet, quando, a causa di una manovra errata, è rimasta incastrata con il piede. L'incidente si è verificato martedì, verso le ore 12, alla Electrolux di Susegana, in area tecnologica Genesi. Trasportata in ospedale per accertamenti, alla donna è stata diagnosticata la frattura dello scafoide del piede destro, con una prima prognosi di 30 giorni.

Commentano le rsu aziendali: «È notorio che in presenza di alte temperature e stress termico uno degli effetti è la possibile difficoltà di mantenere la necessaria concentrazione nelle attività. È un elemento di rischio oggettivo».

Intanto, proprio a causa del caldo torrido di questi giorni, si è tenuto ieri in Electrolux un confronto tra i rappresentanti della sicurezza e la direzione, per la sospensione dell'attività lavorativa. Ad ora, la direzione ha proposto per la giornata di oggi, mercoledì 23 agosto, di integrare con l'anguria. «Uno stallo da superare» dichiarano i sindacati.